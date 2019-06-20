Путин не собирается объединять Россию и Белоруссию

Россия и Белоруссия не собираются объединяться в одно полноценное государство.

Как передает телеканал "Россия 24", об этом президент России Владимир Путин проинформировал мировую общественность в ходе "Прямой линии".

Он подчеркнул, что речь идет о реализации Договора о создании союзного государства, подписанного много лет назад. Путин отметил, что "союзное государство" не тождественно понятию "единое государство".

8 декабря 1999 года в Москве состоялось подписание Договора о создании Союзного государства, и была принята Программа действий Республики Беларусь и Российской Федерации по реализации положений Договора о создании Союзного государства. 26 января 2000 года, после ратификации Договора парламентами двух стран, документ вступил в силу.