Путин сказал, что мешает Грудинину занять пост премьера

Павел Грудинин, баллотировавшийся от КПРФ на пост президента РФ в марте 2018 года, не может претендовать на пост премьер-министра России до тех пор, пока имеет зарубежные счета.

Как передает телеканал "Россия 24", об этом в ходе "Прямой линии" заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос, может ли Грудинин, по аналогии с Евгением Примаковым, быть назначенным главой кабмина.

По словам Путина, у Примакова не было счетов за границей, он не занимался бизнесом и вообще был "абсолютно чистым и прозрачным человеком".

Глава государства отметил, что соискателям такого поста перед назначением необходимо "для начала вывести деньги из офшоров".