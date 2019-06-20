Подмосковный таксист пригрозил изнасиловать "экономного" пассажира из-за 12 рублей

Житель подмосковной Коломны столкнулся с таксистом-вымогателем, который не только хамил, но угрожал изнасиловать клиента за отказ доплатить 12 рублей за поездку. Последний снял агрессора на видео, после публикации которого компания "Яндекс.Такси" отключила водителя от своих услуг.

"Он сказал, что поездка будет стоит одну цену, я настоял на другой, так как ее поставил "Яндекс.Такси". Однако водитель сказал, что не повезёт по цене "Яндекса", а только по своей, начал хамить, грубить и угрожать. В процессе поездки он держал меня за руки, чтобы я не выбежал из машины, угрожал увозом за город с целью изнасилования, обещал расправой", — описал произошедшую днем 19 июня ситуацию молодой человек.

На кадрах видно, как водитель пытается выбить телефон из рук клиента, но безуспешно. Более того, пассажир смог дозвониться до полицейских и вызвать их на место. Сам он, по собственному признанию, с места происшествия сбежал, а позже опубликовал ролик в Instagram.

Сам таксист, по мнению которого, клиент "должен сесть и стесняться", позже выложил запись с камеры регистратора.

"Водитель уже заблокирован в сервисе и больше никогда не вернётся к нашим заказам", — отреагировали в компании "Яндекс.Такси" на инцидент.