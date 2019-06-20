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"Прямая линия с Владимиром Путиным" 16 минут назад

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20 июня 201917:32

Путин пообещал Бероеву обратить внимание на закон о распределенной опеке

Путин пообещал Бероеву обратить внимание на закон о распределенной опеке

Президент РФ Владимир Путин пообещал выяснить, что происходит с законопроектом о распределенной опеке, принятие которого необходимо для улучшения качества жизни людей с ментальными нарушениями. В настоящее время этот документ находится в государственно-правовом (ГПО) управлении администрации главы государства.

В ходе "Прямой линии" с просьбой ускорить принятие этого закона к Владимиру Путину обратился актер и соучредитель благотворительного фонда "Я — есть!" Егор Бероев. По его словам, разработчики не могут понять, почему документ "тормозится".

"Я обязательно вернусь к этому. Уверен, что у государственно-правового управления нет никакой коррупционной составляющей, как вы догадываетесь. Они лично далеки от всех этих проблем", — ответил президент РФ.

При этом он отметил, что, возможно, задержка связана с какими-то содержательными возражениями, или носит чисто технический характер.

"Я обещаю вам, что я к этому вернусь", — подчеркнул Владимир Путин.

В настоящее время, если недееспособный гражданин проживает в психоневрологическом интернате, то существует конфликт интересов: директор учреждения является одновременно и заказчиком услуг (в качестве опекуна), и поставщиком этих социальных услуг. То есть если приживающий в интернате захочет пожаловаться на персонал или некачественные услуги, то он может сделать это только через своего опекуна — директора. Закон о распределенной опеке должен разрешить этот конфликт интересов.

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