Путин считает, что чиновники не вводили его в заблуждение намеренно

Президент России Владимир Путин в ходе "Прямой линии" заявил, что случаи дезинформации со стороны чиновников бывали, но он считает, что это не было сознательно. Считать, что все чиновники всегда предоставляют в своих докладах ложную информацию, — преувеличение, отметил Путин.

"Я честно скажу, я просто не видел ни разу за все эти годы работы, чтобы кто-то целенаправленно старался ввести меня в заблуждение. Я не припомню такого случая", — сказал президент.

Он считает, что чиновники могут сами в чем-то заблуждаться, и уже эту позицию доводить до главы государства.

Бывает и такое, что предложения, которые даются по решению той или иной проблемы, не являются лучшими, и в этих случаях следует собирать разные мнения и информацию из разных источников.

Отвечая на вопрос, заменят ли когда-нибудь чиновников роботы, Путин заметил, что роботов "все равно кто-то будет программировать".