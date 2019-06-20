Циципас вышел во второй круг турнира в Лондоне, обыграв Эдмунда

Греческий теннисист, шестая ракетка мира Стефанос Циципас на старте турнира в Лондоне в двух сетах за один час 26 минут обыграл представителя Великобритании Кайла Эдмунда со счетом 6:3, 7:5.

Циципас трижды подала навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из девяти, а у Эдмунда, занимающего 30-е место в рейтинге ATP, шесть эйсов и две двойные ошибки.

Таким образом, Циципас вышел во второй круг турнира, где ему будет противостоять француз Жереми Шарди (65), обыгравший в первом круге Михаила Кукушкина (Казахстан, 47) – 6:1, 6:3.