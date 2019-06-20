Новый мэр Риги лишился должности, продержавшись на ней три недели

Председатель Рижской думы Дайнис Турлайс был назначен на пост меньше месяца назад после того, как в отставку ушел Нил Ушаков. В четверг, 20 июня, он лишился поста мэра столицы, поскольку не получил вотум доверия.

Свое недоверие Турлайсу выразил 31 депутат, а поддержали лишь 28. Таким образом, если в течение двух месяцев в Риге не будет избран новый мэр, у парламента появится право инициировать роспуск думы.

Дайнис Турлайс был избран на должность председателя Рижской думы 30 мая после раскола коалиции, разногласия в которой начались после того, как многолетний мэр Риги Нил Ушаков и вице-мэр Андрис Америкс объявили об участии выборах в Европарламент.

Ранее Дайнис Турлайс раскритиковал предложение снести памятник советским воинам, которые освободили Ригу от немецких захватчиков.