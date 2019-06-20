Первая ракетка мира Осака проиграла Путинцевой на турнире в Бирмингеме

Японская теннисистка, первая ракетка мира Наоми Осака во втором круге турнира в английском Бирмингеме в двух сетах за один час девять минут проиграла представительнице Казахстана Юлии Путинцевой со счетом 2:6, 3:6.

Японка четырежды подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из трех, а у Путинцевой, занимающей 43-е место в рейтинге WTA, три эйса, две двойные ошибки и шесть реализованных брейков из десяти.

Таким образом, Путинцева вышла в четвертьфинал турнира, где ей будет противостоять победительница встречи Евгения Родина (Россия, 76) – Юлия Гергес (Германия, 19).