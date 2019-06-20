Гипсовой девушке в Сверчковом переулке вернули нормальное лицо

Исторический облик барельефу на доме номер 1 в Сверчковом переулке в Москве возвращен. Профессиональную реставрацию скульптур провели Мосгорнаследие и Российская ассоциация реставраторов.

Дом охранным статусом не обладает, но его внешний облик важен для города, отметили в Мосгорнаследии. Гипсовая девушка уже приведена в порядок, владельца здания также убедили в необходимости отреставрировать еще семь барельефов, передает ТАСС.



После предыдущего неудачного ремонта специалисты обследовали скульптуры дома с автовышки, выбрали самую сохранившуюся, сняли с нее форму, по которой и воссоздали барельеф.

Следы некачественного ремонта лепнины на доме обнаружили зимой – за три года до этого скульптура частично обрушилась, и рабочие, занимавшиеся ремонтом фасада, восстановили ее как смогли.