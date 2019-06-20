Теннис. Федерер переиграл Цонга, Джонсон уступил Звереву на турнире в Германии

Швейцарский теннисист, третья ракетка мира Роджер Федерер во втором круге турнира в немецком Галле в трех сетах за два часа 20 минут обыграл представителя Франции Жо-Вильфрида Цонга со счетом 7:6 (7:5), 4:6, 7:5.

Швейцарец семь раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из четырех, а у Цонга, занимающего 77-е место в рейтинге ATP, 15 эйсов, ни одной двойной ошибки и два реализованных брейка из семи.

В параллельной игре 1/8 финала турнира немец Александр Зверев (5) за один час 17 минут переиграл американца Стива Джонсона – 6:3, 7:5.

Таким образом, Федерер вышел в четвертьфинал турнира, где ему будет противостоять испанец Роберто Баутиста-Агут (20), а Зверев в 1/4 финала сыграет с бельгийцем Давидом Гоффеном (33).