У здания парламента Грузии прозвучали выстрелы

В Тбилиси полиция начала стрелять в воздух, чтобы разогнать митингующих у здания грузинского парламента, бойцы спецназа применили резиновые пули и перцовый слезоточивый газ.

Участники протестной акции продолжают предпринимать попытки прорыва в здание парламента и провоцируют охраняющих периметр сотрудников спецназа на столкновения, бросая в их сторону различные предметы.

По некоторым данным, есть десятки пострадавшие с обеих сторон, в том числе, журналисты, на место прибыли кареты скорой помощи, сообщает телеканал "Россия 24". Минздрав Грузии уточняет, что в ходе протестов в Тбилиси пострадали около 40 правоохранителей и 14 протестующих. Оператор грузинского Первого канала получил ранение в область лица предположительно, резиновой пулей, он госпитализирован.

В настоящее время в осажденном оппозицией парламенте находятся премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе и глава МВД страны Георгий Гахария. Сообщается, что туда же приехал посол ФРГ в Грузии Хуберт Книрш.

Поводом к протестам грузинской оппозиции послужило участие российской делегации в сессии Межпарламентской ассамблеи православия, а конкретно то, что главу нашей делегации, депутата Госдумы Сергея Гаврилова служба протокола посадила в кресло спикера парламента, что вызвало возмущение оппозиционных грузинских депутатов.

В итоге россиянам пришлось уехать, а протестная акция грузинской оппозиции переросла в многотысячный митинг. Председатель Госдумы Вячеслав Володин осудил действия властей Грузии, допустивших нападение на российскую делегацию, что противоречит нормам проведения международных мероприятий, передает ТАСС. Спикер российского парламента подчеркнул, что Грузия как страна-организатор ответственна и за проведение важного международного форума, и за безопасность ее участников, а эти условия были проигнорированы. Вячеслав Володин отметил, что акция радикальных сил направлена не только против представителей России, но и всех 25 стран Межпарламентской ассамблеи православия.

Он отметил, что митингующие должны разойтись и затем в спокойной обстановке обсудить с властями все имеющиеся проблемы.