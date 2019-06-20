Саблистка Яна Егорян: командная медаль сейчас важнее, чем личная

В финале командного турнира на чемпионате Европы по фехтованию на саблях сборная России обыграла команду Венгрии со счетом 45:34. Россиянка Яна Егорян поделился впечатлениями от завоевания золотой медали.

"Акцент на этом квалификационном к Играм чемпионате делался именно на командный турнир, – приводит слова Егорян ТАСС. – Мы очень сильно хотим отобраться на Олимпиаду, это был для нас главный вопрос. Обидно и досадно, что я полностью провалила личные, но у меня остались силы на командные соревнования, а командная медаль сейчас важнее, чем личная".

Напомним, что для российских фехтовальщиц эта медаль стала шестой. Ранее спортсменки из России завоевали одну золотую, две серебряные и две бронзовые награды.