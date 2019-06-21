Против главы Ширинского района Хакасии возбудили третье уголовное дело

Против главы Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева возбудили новое уголовное дело. Теперь его подозревают и в превышении должностных полномочий, при этом с причинением тяжких последствий. Следствие считает, что Зайцев переоформил земельный участок под мусорный полигон на своего знакомого.

Дальше эту территорию подарили третьему лицу, а затем местные власти на 7 лет арендовали ее и позже выкупили. В общей сложности бюджет района потерял около 6 миллионов рублей, сообщает телеканал "Россия 24". Действия чиновника квалифицируются по части 4 статьи 286 Уголовного кодекса России.

В администрации Ширинского района прошли обыски. Комментарий от Сергея Зайцева получить по этому вопросу не удалось.

Ранее против Зайцева возбудили уголовное дело за нападение на корреспондента "Вести. Дежурная часть" Ивана Литомина. Против лишенного партбилета "Единой России" чиновника было возбуждено дело по части 3 статьи 144 российского Уголовного кодекса ("Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов").

Зайцев напал на журналиста ВГТРК после того, как тот спросил, почему пострадавшие от степных пожаров погорельцы спустя четыре года продолжают жить в неприемлемых условиях. Пожары в селе Шира произошли 12 апреля 2015 года. Тогда погибли 12 человек, а 54 пострадали.

В апреле 2019 года суд в Черногорске признал Зайцева виновным в халатности. Вместе с тремя муниципальными чиновниками его приговорили к 4 годам 6 месяцам колонии-поселения. Но сразу же чиновник был амнистирован и вернулся в руководящее кресло. Очевидно, что он надеется на то, что ему снова все сойдет с рук.