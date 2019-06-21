Водитель погиб из-за дважды сбитого лося под Петербургом

Шестидесятилетний водитель попал под колеса легковушки при попытке узнать судьбу сбитого им лося на трассе в Ленинградской области, сообщили в региональном управлении ГИБДД.

Смертельное ДТП произошло около 23:20 в минувший четверг, 20 июня, в Выборгском районе. На 73-м километре трассы "Скандинавия" водитель не успел затормозить перед неожиданно появившимся на дороге сохатым и сбил зверя.

Оставив разбитую машину на обочину в нескольких десятках метров от места аварии, мужчина отправился осмотреть зверя, но в этот момент на еще живого лося налетела Honda, которая после столкновения отлетела на обочину и сбила 60-летнего мужчину. Последний от полученных травм скончался до приезда врачей, водитель Honda не пострадал.