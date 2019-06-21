Чех вернулся в "Челси" на административную должность

Экс-вратарь "Челси" Петр Чех занял пост технического советника "синих". Об этом сообщил официальный сайт лондонского клуба. 37-летний футболист будет отвечать за связь между молодежной и основной командами "Челси".

Кроме того, Чех будет работать в тесной связи с директором клуба Мариной Грановской, делясь с ней своим видением того или иного футбольного вопроса. "Я с нетерпением жду нового вызова и надеюсь использовать весь свой опыт, чтобы помочь команде добиться еще больших успехов", – написал экс-вратарь на своей странице в Instagram.

Чех выступал за "Челси" с 2004 по 2015 год. В составе лондонского клуба он стал обладателем 15 трофеев. Последний сезон в карьере чешский вратарь провел в "Арсенале".