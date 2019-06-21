В Алуште водитель гидроцикла бросил в море 14 туристов

В Алуште спасатели эвакуировали с "банана" четырнадцать человек. ЧП произошло в районе пляжа "Горизонт", сообщают "Вести — Севастополь" со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС РФ по Крыму.

Водитель гидроцикла катал туристов в 800 метров от береговой линии. В какой-то момент транспортное средство забуксовало. После чего водитель попросту отцепил "банан" и исчез в неизвестном направлении, бросив в море восемь детей и шесть взрослых. В итоге на спасательном катере туристов эвакуировали на берег. В медицинской помощи никто из отдыхающих не нуждался.