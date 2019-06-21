В Петербурге обсуждают проблемы сна. На медицинский конгресс собрались российские и французские врачи, сообщает ГТРК Санкт-Петербург. Приехали также медики из других стран Европы и Ближнего Востока. Форум носит название "Белые ночи", именно так французские специалисты называют бессонницу.

Проблемы со сном чрезвычайно распространены в наше время. По данным исследователей, практически каждый пятый россиянин испытывает такие трудности. Ну, а в целом сорок процентов землян сталкиваются с нарушениями сна. Между тем, очень важно, чтобы ваш сон был крепким и здоровым. Это влияет не только на общее состояние, но и на производительность труда, внимание, быстроту реакции. Именно плохой ночной сон является причиной многих ДТП. Храп, по мнению медиков, — тоже серьезный повод для обращения к врачу.

Сомнология пока не очень развита в нашей стране, ее не преподают в вузах. Но говорить о проблемах нарушения сна и искать пути их лечения очень важно. Кстати, именно в городе на Неве в конце 19 века был опубликован первый научный труд о сомнологии.