Анжелика Агурбаш едва живой сбежала из рабства "колбасного короля"

Певица Анжелика Агурбаш в "Судьбе человека признается, что развелась с известным "колбасным королем" Николаем Агурбашем, "чтобы не быть рабыней".

Поначалу их отношения напоминали сказку: сразу после знакомства Николай сказал столь желанные для женщины слова о том, что теперь все ее проблемы закончились.

И действительно: Анжелика поначалу получила от него максимум любви, внимания, заботы.

Николай устроил с комфортом ее быт, а затем развелся с женой, которая родила ему четверых детей, и пара поженилась. А вскоре у них родился сын Анастас.

Именно с Николаем связан ее взлет как певицы. Агурбаш стал не только мужем, но и продюсером Анастасии.

За 10 лет их брака она приняла участие в "Евровидении", выпустила несколько альбомов, дала сольный концерт в Кремле.

Однако с течением времени романтическая история начала превращаться в драму.

Анжелика рассказывает, что не узнавала Николая, который возомнил себя ее "богом", на полном серьезе говорил о том, что "создал" ее, так что певицы уже не имела права голоса.

Артистка рассказывает, что доходило и до рукоприкладства, так что однажды она не выдержала, сняла кольцо и ушла в свободную жизнь, хотя ничего своего у нее на тот момент практически не было — все принадлежало Николаю.

"Я дошла до точки, когда понимала, что он меня либо инвалидом сделает, либо убьет. Зароет на своих трех гектарах земли, придет на программу и скажет: "Сбежала с любовником, а я ее так любил", – признается певица.

Развелась пара в 2012 году, и это был один из самых громких и драматичных разводов в шоу-бизнесе.

Анжелика рассказывала в СМИ о том, сколь деспотично вел себя Николай, а он упрекал бывшую супругу в измене, ультиматуме по поводу развода с первой женой и в том, что она настроила против него старшего сына.

О жизни до встречи с Агурбашем и после развода с ним, бывших мужчинах и детях, работе в ансамбле "Верасы" и подарке от Филиппа Киркорова, когда она собралась на "Евровидение", Анжелика рассказывает Борису Корчевникову в программе "Судьба человека" на телеканале "Россия 1".