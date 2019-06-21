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21 июня 201914:51

Стало известно, в чем смертельная опасность долгого рабочего дня

Global Look Press

Французские ученые в течение семи лет наблюдали за состоянием людей в возрасте от 18 до 69 лет, чтобы выяснить, как влияет продолжительность рабочего дня на состояние здоровья.

Оказалось, что длинный рабочий день чреват инсультом, сообщается в публикации на сайте MedicalXpress. Причем, для тех, кто регулярно работал по десять часов в течение десяти лет, риск инсульта увеличился на 45 процентов.

Отмечается также, что переработки особенно сказывались на состоянии добровольцев в возрасте до 50 лет, передает РИА Новости.

Автор исследования Алекси Деската отметила, что эти результаты оказались неожиданными. По ее словам, "необходимо проводить дальнейшую работу, которая позволит понять причину этого явления".

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