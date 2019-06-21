Цыган позвали обратно в Чемодановку

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев сказал, что цыгане могут вернуться в Чемодановку, если они являются гражданами России и дома и земля у них законно оформлены.

"Закон у нас один для всех", — подчеркнул Белозерцев.

Он заверил, что сейчас обстановка в Чемодановке нормальная, мир, порядок и безопасность обеспечены. Там будет открыто отделение полиции. Вместе с тем в пресс-службе губернатора сообщили "Интерфаксу", что пока ни одна цыганская семья в село не вернулась.

Неделю назад в Чемодановке произошла массовая драка между местными жителями и цыганами. Ранения получили пять человек, один из них позже скончался в больнице. Конфликт вспыхнул после того, как один из цыган попытался изнасиловать местную девушку. Возмущенные жители провели митинг и перекрыли федеральную трассу.

После этого все цыганские семьи покинули Чемодановку и соседнее село Лопатки, оставив 90 пустых домов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по нескольким статьям. Арестованы 19 человек.