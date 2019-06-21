Нино Бурджанадзе: в событиях в Тбилиси виновно руководство Грузии

"События в Грузии — тот случай, когда винить Россию ни в чем нельзя. Просто здравый смысл не позволяет думать так. Во всем виновата тупость и глупость грузинского руководства, которое не спрогнозировало ситуацию, не учло настроения населения", — заявила в прямом эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" лидер оппозиционной партии "Единая Грузия — демократическое движение" Нино Бурджанадзе.

По ее словам, антироссийский тренд в Грузии продолжает активно работать, поэтому ситуация, когда представитель России открыл сессию Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия в кресле главы грузинского парламента — символа государственной независимости — не могла не вызвать отрицательной реакции со стороны оппозиции.

"Безусловно, этот инцидент отбросил грузино-российские отношения на несколько лет назад", — подчеркнула Бурджанадзе.

В свою очередь, один из участников российской делегации депутат Госдумы Николай Земцов в эфире "60 минут" заявил, что реакция грузинской оппозиции на выступление российского депутата в местном парламенте была совершенно необоснована.

"Это была непристойная сцена, провокация. Я поражен цинизмом, когда нашего председателя МАП усадили в кресло, а потом его же и обвинили, в том, что он в этом кресле оказался. Нам поступило официальное приглашение из Грузии, были даны полные гарантии нашей безопасности. Наше заседание шло совершенно спокойно, но вдруг в парламент ворвалась группа людей, ядром которой были грузинские журналисты и депутаты. Кто-то крикнул: "Мы русских убивали и будем убивать". Все эти оскорбительные лозунги выкрикивались на грузинском и русском языках. А отчет для невидимых организаторов этой провокации шел на хорошем американском английском", — подчеркнул Земцов.

20 июня в зале пленарных заседаний парламента Грузии проходила утренняя сессия Генассамблеи МАП. Встречу открыл Гаврилов, который сидел в кресле главы парламента. Это вызвало недовольство представителей оппозиционных партий, покинувших впоследствии помещение. Заседание было прервано. Позднее радикалы захватили здание, а в центре Тбилиси на проспекте Руставели начался митинг. Активисты требовали отъезда российской делегации и забросали яйцами и бутылками здание гостиницы Radisson в Тбилиси, в котором находились российские представители.

Между Россией и Грузией в настоящее время нет дипломатических отношений. Они были разорваны по инициативе Тбилиси в 2008 году. После этого диалог между Москвой и Тбилиси поддерживается только в рамках Женевских дискуссий.