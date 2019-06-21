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Борьба с коррупцией в России 45 минут назад

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21 июня 201915:20

Арестован Евгений Жирков

Вконтакте / Евгений Жирков

Бывший мэр Балашихи Евгений Жирков, обвиняемый в получении особо крупной взятки, арестован до 13 августа 2019 года, передает "Интерфакс". Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Защита чиновника настаивала на домашнем аресте.

По данным следствия, в 2015 году Жирков, будучи мэром подмосковной Балашихи, получил от застройщика нежилые помещения в строящемся многоквартирном доме за неоднократный перенос сроков ввода дома в эксплуатацию и общее покровительство.

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