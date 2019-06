Иран заявил, что мог сбить еще и разведывательный самолет США, но не стал

Рядом с американским дроном летел разведывательный самолет США. Иран мог бы сбить и его, однако не стал этого делать, пишет агентство ТАСС со ссылкой на заявление командующего ВКС КСИР Амира Али Хаджизаде.



Напомним, 20 июня в Персидском заливом был уничтожен американский дрон RQ-4A Global Hawk. Штаты утверждают, что на их дрон напали в международном воздушном пространстве. Иран настаивает: БПЛА нарушил границы Исламской Республики.

Sections of the #US military drone were found in Iran's territorial waters where it was shot down by the country's Air Defense System pic.twitter.com/jRSlxrjuzo