Президент обсудил с Совбезом Грузию, Иран и внутрироссийские вопросы

Ситуацию в Персидском заливе и в Грузии обсудил с постоянными членами Совбеза России президент Владимир Путин. Непродуманные шаги в Персидском заливе могут иметь непоправимые последствия для региональной и мировой стабильности, подчеркнул пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Участники заседания российского Совбеза выразили крайнюю обеспокоенность нагнетанием напряженности и призвали все стороны и страны к сдержанности, сообщает ТАСС. Что касается беспорядков в Тбилиси, то на Совбезе России было отмечено, что это спровоцированная экстремистскими элементами опасная русофобская провокация в отношении российских парламентариев. При этом члены Совбеза поручили МИД России предупреждать российских туристов в Грузии или только собирающихся туда, что на территории этой страны возможны опасные экстремистские проявления.

На заседании Совбеза также обсуждались вопросы внутренней российской политики. В заседании участвовали спикеры обеих палат российского парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, секретарь Совбеза Николай Патрушев, глава кремлевской администрации Антон Вайно, министры внутренних дел Владимир Колокольцев, иностранных дел Сергей Лавров, обороны Сергей Шойгу, руководители ФСБ и СВР Александр Бортников и Сергей Нарышкин, а также спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.