Депутат Госдумы Гаврилов: события в Грузии были продуманной акцией радикалов

В срыве заседания Международной ассамблеи православия (МАП) в Тбилиси участвовали радикалы, которые рвутся к власти любыми путями. Об этом заявил глава российской делегации, депутат Госдумы Сергей Гаврилов в прямом эфире программы "60 минут".

По его словам, приглашение было инициировано по решению грузинской стороны для укрепления имиджа их страны, где участвовали делегаты из 23 стран.

"Никто не ожидал, что в зал заседаний ворвутся "молодчики", которые кричали нелицеприятные лозунги. Вся ассамблея, включая представителей Африки, Азии и Балкан, покинули собрание в знак солидарности", — отметил он.

Гаврилов подчеркнул, что в итоге они провели заседание и решили все вопросы. Однако при выходе "подверглись физическому нападению": "Они были в неадекватном состоянии. Многие кураторы говорили на английском языке с американским акцентом".



Депутат считает, что на фоне госпереворота, прежде всего, удар приходится по репутации Грузии. "Учитывая, что между странами укрепляются отношения в области туризма и экономики, у них есть желание оборвать это позитивное развитие, в том числе, и на международной арене", — заключил Гаврилов.