"Протон" снимут со стартового стола из-за проблем с аккумулятором "Спектра"

Заместитель генерального директора Роскосмоса по космическим комплексам и системам Михаил Хайлов рассказал, что запуск космической обсерватории "Спектр-РГ" перенесен на стартовое окно, которое начнется 12 июля.

Причиной переноса запуска космической обсерватории стали неполадки с аккумулятором "Спектра-РГ". Михаил Хайлов рассказал, что в рамках летно-конструкторских испытаний уже на завершающем этапе подготовки космического аппарата к запуску было выявлено отклонение в реализации циклограмм задействования одного из разовых химических источников, сообщает РИА Новости.

По словам Хайлова, перенос запуска космической обсерватории "Спектр-РГ" никаким образом не отразится на выполнении им научных задач.

Роскосмос в пятницу, 21 июня, сообщил о том, что при подготовке ракеты-носителя "Протон-М" с разгонным блоком "ДМ-03" и космической обсерваторией "Спектр-РГ" было выявлено замечание, в связи с которым госкомиссия приняла решение перенести пуск на резервную дату, сообщается на сайте Роскосмоса.

Перед снятием ракеты "Протон-М" со стартового комплекса на площадке отключат различные коммуникации, отведут ферму обслуживания и захваты, которые удерживают ракету на стартовом поле, а также подгонят транспортно-установочный агрегат и опустят на него ракету.