Санкции: американские демократы призвали ударить по долгу, газу и банкам РФ

Группа законодателей-демократов из США предложила ввести новые антироссийские санкции, которые станут ответом на якобы имевшие место попытки России оказать влияние на американские выборы и предотвратить такое влияние в будущем, сообщает ТАСС.

Санкции должны касаться российского суверенного долга, проектов по экспорту российского сжиженного газа и российских банков. Когда именно в Конгресс будет внесен этот законопроект, пока неизвестно. Агентство Bloomberg предполагает, что принятие закона возможно, только если его поддержит часть республиканцев, поскольку у демократов нет большинства.

Кроме того, демократы предлагают изменить американское уголовное законодательство, в частности, отказаться от электронных процедур и использовать бумажные бюллетени – это позволит снизить угрозу иностранного вмешательства в выборы.