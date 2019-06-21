Каждая третья девушка ходит на свидание, чтобы бесплатно поесть

Американские социологи провели исследование среди девушек и молодых женщин с целью установить, как они относятся к "несерьезным" свиданиям.

Оказалось, что 33 процента опрошенных девушек хотя бы раз ходили на встречу вовсе не из романтических чувств, а ради того, чтобы бесплатно поесть.

Психологи также выявили и тип женщин, которые чаще других прибегают к такой "методике". Отмечается, что они умеют манипулировать поведением других людей и при этом имеют пониженный уровнь эмпатии, передает ради "Маяк".

Впрочем, эксперты не исключают, что подобное поведение характерно не только для женщин, но и для мужчин.