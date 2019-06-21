Россиянам рекомендовано не ездить в Грузию

Министерство иностранных дел рекомендовало россиянам воздержаться от поездок в Грузию из-за осложнения внутриполитической обстановки.

В МИД напомнили, что в Тбилиси продолжаются массовые беспорядки. В результате действий радикальной грузинской оппозиции пострадали члены российской делегации. В связи с этим министерство призывает граждан России не ездить в Грузию в интересах их личной безопасности.

События в Грузии прокомментировал премьер-министр России Дмитрий Медведев, передает ТАСС. Он назвал передергиванием ситуации попытки свалить на Москву вину за беспорядки. По его словам, события в Тбилиси связаны с внутриполитической борьбой между грузинскими властями и радикальной оппозицией.



Кроме того, Медведев охарактеризовал заявления президента Грузии Саломе Зурабишвили, назвавшую Россию оккупантом и врагом, как непрофессиональные.

"Может быть, она просто еще не вошла в курс дела или сознательно искажает ситуацию", — заявил российский премьер.

Также Дмитрий Медведев выразил обеспокоенность тем, что в ситуацию в Грузии включились различные "политические клоуны" вроде Михаила Саакашвили, которые хотят "взорвать нынешнюю политическую систему". Вместе с тем он выразил надежду на то, что "грузинский народ сам во всем этом разберется".

Медведев предупредил грузинские власти, что если будет нагнетаться антироссийская истерия, то россияне туда просто не поедут, и "тогда реальные проблемы будут уже в экономике Грузии".