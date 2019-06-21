США пообещали ООН новые данные по атакам на танкеры

На заседании Совета безопасности ООН в понедельник, 24 июня, США намерены предоставить новые данные по атакам на танкеры, которые недавно случились в Оманском заливе, а также проинформируют о ситуации с Ираном.

Ранее стало известно, что Корпус стражей Исламской революции сбил американский беспилотник после того, как он нарушил воздушное пространство Ирана. В Минобороны США подтвердили информацию о случившемся, при этом заявили, что беспилотник был сбит в международном воздушном пространстве над Ормузским проливом.

США призвали к проведению консультаций по ситуации на Ближнем Востоке. В связи с этим американская сторона предоставит новые данные в свете последних событий. Об этом сообщает "Интерфакс", ссылаясь на телеканал NBC News.

Танкеры в Оманском заливе подверглись нападению 13 июня вблизи Ормузского пролива. Они принадлежат японской и норвежским компаниям. В дальнейшем танкеры благополучно прибыли к берегам ОАЭ.