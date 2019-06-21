Кулаков снова арестован

Экс-глава Раменского района Московской области Андрей Кулаков заключен под стражу до 19 июля. Соответствующее ходатайство следствия об избрании меры пресечения удовлетворил в пятницу, 21 июня, Бабушкинский суд Москвы.

На прошлой неделе Мосгорсуд отменил постановление об аресте Кулакова, вернув дело в суд первой инстанции. Обвиняемый остался в СИЗО, но при этом срок его содержания под стражей сократили до 24 июня.

Андрей Кулаков подозревается в убийстве своей 39-летней знакомой Евгении Исаенковой. По предварительным данным следствия, она была убита в ночь на 2 мая в Раменском районе. Экспертиза показала, что Исаенкова была задушена. Кулаков своей вины в содеянном не признает. Экс-главе Раменского района предъявлено обвинение в убийстве по части 2 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации.

21 июня судья огласила решение, согласно которому Кулаков останется под стражей до 19 июля 2019 года, сообщает из зала суда РИА Новости.

Адвокат Артем Сарбашев подзащитного попросил приобщить к делу материалы допроса консьержки, которая работает в подъезде лома, где проживал Кулаков, а также жены Валентины. Также адвокат попросил предоставить видеозаписи с камер видеонаблюдения.

Из показаний, оглашенных в суде Кулаковым, стало известно, что с Исаенковой они познакомились в 2012 году. У них были тайные романтические отношения, но в 2014 году его знакомая скинула переписку супруге Кулакова, после которой он обещал разойтись с ней. Через некоторое время отношения были возобновлены и стали ближе, они даже сняли квартиру.

Последняя интимная связь с Исаенковой у Кулакова была 30 апреля, после этого с вечера 2 мая она не выходила на связь. О смерти знакомой экс-глава Раменского района узнал только 4 мая, в тот день он вернулся домой в нетрезвом состоянии и сообщил супруге, что провожал Исаенкову в "последний" путь.

Согласно данным экспертизы, в салоне автомобиля, который принадлежал Исаенковой, а также на ее теле и белье обнаружены следы двух мужчин. О пропаже женщины заявил ее супруг, после чего было возбуждено уголовное дело.

Был проведен полиграф, который показал, что супруга Кулакова могла знать о том, как было совершено убийство Исаенковой. Также она могла иметь договоренности с мужем.

Андрей Кулаков заявил, что не имел мотива для убийства, поскольку Исаенкова была для него близким человеком и правой рукой. "Да, на ней действительно могли быть обнаружены мои следы, мы встречались 30 апреля на съемной квартире, были там несколько часов, это была интимная связь", — сообщил обвиняемый.

Адвокат подзащитного, в свою очередь, заявил, что биологическая экспертиза не дает полное подтверждение причастности его подзащитного к убийству и никаких прямых доказательств его причастности к этому нет.

Ранее сообщалось, что у Евгении Исаенковой был положительный ВИЧ-статус. Сам Кулаков перед началом заседания ответил на вопрос о результатах своих анализов: "Нормально там все".