Путин запретил авиасообщение с Грузией

Российским авиакомпаниям временно запрещено летать в Грузию. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

В тексте указа говорится, что с 8 июля 2019 года российским авиакомпаниям запрещается осуществлять воздушные перевозки граждан из РФ на территорию Грузии, передает "Россия 24". Указ принят в целях обеспечения национальной безопасности страны, защиты россиян от преступных и иных противоправных действий.

Также президент поручил правительству принять меры по обеспечению возвращения россиян, находящихся на территории Грузии, а также их багажа. Отдельно МИД РФ поручено обеспечить координацию действий с грузинскими властями при решении вопросов, связанных с обеспечением безопасности россиян. Туристическим компаниям рекомендовано воздерживаться от продажи туров в Грузию.



Накануне вечером в Грузии начались беспорядки. Во время столкновений с полицией пострадали 240 человек, в том числе журналисты. Полиция задержала более 300 человек. Грузинские власти обвинили в случившемся Россию. Президент Грузии Саломе Зурабишвили сказала, что "Россия — наш враг и оккупант​​​".