Жители Иордании протестуют против политики Дональда Трампа

Выступают против политики президента США Дональда Трампа еще в одной стране региона - Иордании. Сотни демонстрантов вышли на улицы столицы с критикой Бахрейнской конференции, которая начинается через четыре дня.

На этом мероприятии Трамп обещал представить часть своей так называемой сделки века - мирный план для Палестины и Израиля.

Иорданцы, как соседний с палестинцами народ, требуют от Бахрейна отказаться от проведения конференции и уверены, что Вашингтон на ней будет преследовать интересы Израиля, а не Палестины.