Минобороны рассекретило данные об обороне Брестской крепости

На сайте Минобороны появился историко-познавательный раздел с рассекреченными документами об обороне Брестской крепости – "одной из самых ярких страниц в истории Великой Отечественной войны".

Брестская крепость приняла на себя один из первых страшных ударов врага и показала нацистам, что продвижение на восток не будет увеселительной прогулкой. "22 июня 1941 года в результате внезапного нападения гитлеровские войска планировали за несколько часов полностью овладеть цитаделью, однако встретили яростный отпор ее защитников, до конца сдерживавших натиск врага", — сообщает Минобороны.

Детали подвига защитников Брестской крепости раскрываются благодаря документам, представленным на сайте. В разделе содержатся воспоминания оборонявшихся, а также наградные документы. Также там можно прочесть о беспримерном героизме советских воинов – как командиров, так и простых солдат.