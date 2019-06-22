Протесты в Тбилиси не стихают

Перед зданием парламента Грузии остаются несколько сотен участников протестов. Представителей оппозиционных партий при этом на площади нет.

Ранее митингующие заставили нескольких политических лидеров уйти, заявив, что не допустят превращения мирной акции в выступления, связанные с насилием. Требования остаются прежними: отставка МВД и внеочередные парламентские выборы. Полиция не вмешивается в происходящее.

Протесты вспыхнули на фоне выступления в парламенте депутата Госдумы Сергея Гаврилова, напоминает телеканал "Россия 24". Он также является президентом Межпарламентской ассамблеи православия. В эти дни в Тбилиси должна была состояться генассамблея организации. В ночь на пятницу спецназ применил против участников протестов водометы, слезоточивый газ и акустические пушки. Пострадали, по последним данным, около 240 человек, в их числе журналисты и полицейские. Судя по характеру травм, силовики также использовали резиновые пули.