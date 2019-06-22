Белую медведицу, пугавшую норильчан, доставили в реабилитационный центр

Белую медведицу, которая несколько дней гуляла по окрестностям Норильска, доставили в Красноярск. Теперь ей предстоит пройти реабилитацию в парке "Роев ручей". Там умеют общаться с этими животными — среди постояльцев базы уже три арктических медведя, передает телеканал "Россия 24".

Перевозку белой гостьи осуществляли при непосредственной помощи компании "Роснефть". Именно возле их буровой впервые заметили медведицу. Как она попала в пригород крупного города, неизвестно — граница ареала обитания белых медведей находится в 500 километрах.

Медведица поступила в центр реабилитации сильно истощенной. ведь ей долгое время приходилось питаться на свалках и помойках. Но теперь гостья под присмотром ветеринаров. Дальнейшую судьбу медведицы определит специальная комиссия, но сейчас, по словам зоологов, главное — откормить арктического постояльца.