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22 июня 201913:24 Михаил Федотов

Рассекречены уникальные материалы о штурме Брестской крепости

Рассекречены уникальные материалы о штурме Брестской крепости

Министерство обороны наконец-то рассекретило уникальные материалы о том, что в первые дни войны было в Брестской крепости. Как это ни удивительно, только сегодня становятся известные все детали того беспримерного подвига.

22 июня 1941 года. Предрассветный час. На спящую Брестскую крепость обрушивается шквал огня. Немецкая артиллерия выпускает более 7 тысяч снарядов. Но в рассекреченных документах появляются новые детали первых минут штурма. Вот политдонесение полкового комиссара 42-й стрелковой дивизии. Гитлеровцы атаковали крепость не только с земли, но и с воздуха

"22 июня в 4 часа утра по нашим частям германскими фашистами была открыта артиллерийская канонада во взаимодействии с пикирующими бомбардировщиками и истребителями", — процитировала документ Виктория Каяева, заместитель начальника научно-исследовательского отела Центрального архива Минобороны РФ.

Немцы планировали захватить крепость до полудня, но встретили ожесточенное сопротивление. В архивах — судьбы защитников гарнизона. Отряд во главе с майором Гавриловым месяц держал оборону. Северные ворота Кобринского укрепления, гарнизон Восточного форта. Взять Гаврилова в плен (тяжело раненым) удалось только 23 июля. Указ о присвоении высшей государственной награды: "За образцовое выполнение воинского долга при обороне бывшей Брестской крепости в 1941 году и проявленные при этом отвагу и геройство присвоить товарищу Гаврилову Петру Михайловичу звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая звезда".

"В течение нескольких дней, по свидетельству врачей, в лагерный госпиталь, где он находился, приезжали из Бреста немецкие офицеры, чтобы посмотреть на советского командира, проявившего такое мужество и упорство в бою", — отметила Виктория Каяева.

Подвиг защитников гарнизона после войны оставался безвестным, пока поиском красноармейцев не занялся писатель и историк Сергей Смирнов. Плод десятилетней работы — поездок по стране, встреч и бесед с фронтовиками — книга "Брестская крепость". Первая редакция, опубликованная в 1956-м. В ней, как и в архивах, — подвиг всех защитников гарнизона.

"Мне довелось сказать одно из первых слов о том, как люди в 1941 году сражались, что вопреки обывательскому мнению мы не отступали, не драпали, как обыватели говорят", — писал Сергей Смирнов.

Именно о титанической работе Смирнова говорится в еще одном рассекреченном документе — указе политуправления и отдела кадров Министерства обороны, адресованном маршалу Жукову. В те годы он возглавлял ведомство.

"В связи с появлением в печати и художественных произведениях описания примера образцового выполнения воинского долга военнослужащими Советской армии в бою с немецко-фашистскими захватчиками на территории бывшей Брестской крепости собраны материалы на участников указанного боевого подвига", — отмечается в документе.

Практически все защитники Брестской крепости прошли через немецкие лагеря. И только после смерти Сталина, а потом и после ХХ съезда партии с них удалось сорвать позорный ярлык "предателей" и "врагов народа". Во многом, рассказывает сын Смирнова, благодаря его книгам, выступлениям на радио и телевидение.

"Подул ветерок Никиты Сергеевича, а не Иосифа Виссарионовича. Потеплее стало. И, конечно, только в нашей стране могла быть такая постановка вопроса, что военнопленные стали врагами", — сказал Константин Смирнов, журналист, сын Сергея Смирнова.

Реабилитированы и представлены к наградам тогда были 118 человек. Данные о них — в рассекреченных документах.

Дело Владимира Шабловского. Немцы вели плененного капитана и других красноармейцев по мосту через реку.

"Он поцеловал маленькую дочку, которую нес на руках. Передал ее жене. И скомандовал бойцам: "Кто не хочет оставаться в плену, — за мной!" Бросился через перила моста в воду. И за ним бросились некоторые из его бойцов. Он вместе с другими расстрелян автоматчиками", — рассказала Виктория Каяева.

Этот эпизод обороны Брестской крепости нашел отражение в "Бессмертном гарнизоне" по сценарию Константина Симонова. Правда, в фильме подвиг совершает полковой комиссар Ефим Фомин.

Еще одно рассекреченное дело — показания выживших свидетелей — датировано уже 90-ми. По ним удалось установить судьбы пропавших без вести. И сейчас к этой истории могут если и не прикоснуться, то хотя бы посмотреть на нее миллионы россиян.

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