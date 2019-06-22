Федосееву-Шукшину госпитализировали вскоре после выписки Алибасова

Актриса Лидия Федосеева-Шукшина, супруга продюсера Бари Алибасова, недавно выписанного из НИИ имени Склифосовского после отравления, сама попала в больницу. Об этом сообщила "Интерфаксу" дочь актрисы Ольга Шукшина. По ее словам, медики были вызваны после звонка матери утром в субботу. Актриса пожаловалась на два ночных приступа бронхиальной астмы. Так как Ольга Шукшина живет в трех часах езды, то вызвала на адрес матери бригаду скорой помощи.

Медики приехали оперативно и приняли решение о госпитализации Федосеевой-Шукшиной.