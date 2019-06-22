Зеленский хочет прекратить войну, Порошенко – защитить демократию

В день начала Великой Отечественной войны президент Украины Владимир Зеленский обратился к нации с призывом не допустить превращения войны в привычку для следующих поколений. Как заявил Зеленский, война "коснулась каждой семьи, каждой человеческой судьбы". Президент призвал украинцев помнить подвиг защитников Отечества, пишет РИА Новости.

"Мы должны делать все, чтобы она не стала для следующих поколений привычным явлением жизни", — заключил Зеленский.

Ранее лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко обозначил задачи, с которыми его партия идет на досрочные выборы в Верховную раду 21 июля​​​. По словам Порошенко, ему предстоит тяжелая работа по защите государства и демократии. Противниками Порошенко назвал силы, которые хотят сорвать евроинтеграцию Украины.

"Я иду в парламент тяжело работать. Для того, чтобы дать отпор попыткам антиукраинских сил вернуть нас в российское рабство", — отмети Порошенко.

Конституционный суд Украины на неделе признал указ Зеленского о роспуске парламента законным.