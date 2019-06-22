Пуск "Протона" перенесли, чтобы не лететь "на авось"

Решение о переносе запуска ракеты-носителя "Протон-М" было принято, чтобы прервать тенденцию аварийности. Об этом решении сообщил журналистам генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Заявление было сделано после посещения производственного объединения "Полет". Отметив, что с 2006 года "у нас все годы аварийные", глава Роскосмоса отметил, что сохранять тенденцию аварийности и лететь, полагаясь на традиционный русский "авось" далее нельзя.

"Протон-М" вместе с разгонным блоком ДМ-03 должна вывести на орбиту космическую обсерваторию "Спектр-РГ". Во время подготовки к запуску были замечания к работе электросистемы одного из разовых химических источников энергии. Рогозин поручился "максимально тщательно все проверить".

"Спектр-РГ" — совместный российско-германский проект. Его основной задачей станет создание детальной карты неба в рентгеновском диапазоне.

Центр имени Хруничева, на котором изготавливаются "Протоны-М" и "Ангара", планирует осуществить в 2020 году не менее четырех-пяти пусков ракет. Об этом сообщил в субботу журналистам гендиректор предприятия Алексей Варочко. В этом году был осуществлен один пуск "Протона-М" — со спутником связи "Ямал-601". Планируется до конца года осуществить еще не менее пяти пусков ракет-носителей "Протон-М".