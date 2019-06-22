"Дерби" хочет сохранить Лэмпарда контрактом на 13 млн долларов

Руководство английского клуба "Дерби Каунти" не оставляет попыток сохранить на посту главного тренера Фрэнка Лэмпарда. Боссы "баранов" предложили английскому специалисту новый контракт, по которому он может заработать 13 миллионов долларов.

Новое соглашение от "Дерби" рассчитано на четыре года. Как сообщает Чемпионат.Com со ссылкой на Mirror, в каждом из сезонов Лэмпард имеет возможность зарабатывать по 3,2 миллиона долларов.

Напомним, что Лэмпард является одним из главных претендентов на тренерское кресло в лондонском "Челси". Ранее Вести.Ru уже сообщали о том, что наставник "Дерби" уже согласовал с "синими" трехлетний контракт.

В свою очередь, преемником Лэмпарда в "Дерби" называется другой экс-игрок "Челси" Джон Терри, который до этого трудился ассистентом главного тренера "Астон Виллы". Опыта самостоятельной работы в клубе он ранее не имел.