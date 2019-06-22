Российские туроператоры готовы прекратить продажи путевок в Грузию

Руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова в эфире телеканала "Россия 24" в субботу сообщила о готовности туроператоров России заморозить продажу путевок в Грузию. В скором времени подробная информация будет опубликована на сайтах операторов. До Нового года авиабилеты в Грузии купили 3,5 тысячи россиян.

Как пояснила глава Ростуризма, туроператоры вернут деньги путешественникам, не успевшим вылететь в Грузию.

Президент России Владимир Путин в пятницу запретил с 8 июля авиаперевозки россиян в Грузию. В настоящий момент в этом стране находятся несколько тысяч туристов из России.

Такое решение президент принял, опасаясь за безопасность граждан России после акции грузинской радикальной оппозиции в четверг.