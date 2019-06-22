Ди Франческо стал главным тренером "Сампдории"

Руководство итальянского клуба "Сампдория" назначило Эусебио Ди Франческо главным тренером команды. Соглашение с 49-летним специалистом рассчитано до 30 июня 2022 года. В прошлом сезоне Ди Франческо возглавлял "Рому".

"Мы сделали лучший выбор, чтобы команда смогла развиваться. Ди Франческо обладает большим опытом. Добро пожаловать, Эусебио", – цитирует президента "Сампдории" Массимо Ферреру официальный сайт клуба.

В прошедшем сезоне главным тренером команды из Генуи был Марко Джампаоло, который возглавил "Милан".