Бутина выйдет на десять дней раньше

Американские власти сократили на 10 дней срок тюремного заключения россиянки Марии Бутиной, осужденной на 18 месяцев за "сговор с целью незаконной работы иностранным агентом". Бутину отпустят на свободу 25 октября этого года, пишет ТАСС.

Отец россиянки Валерий Бутин в телефонном разговоре с Марией выяснил, что адвокаты Бутиной подали апелляцию. Она признала себя виновной, чтобы приговор был легче. Вместо 18 месяцев ей пришлось бы провести за решеткой много лет.