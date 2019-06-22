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22 июня 201920:04

Первый в мире "умный" супертанкер передан заказчику

EPA

Китайская судостроительная корпорация (CSIC) передала заказчику первый в мире нефтеналивной супертанкер-"беспилотник". Грузовместимость судна составляет почти 310 тысяч тонн, сообщает Центральное телевидение Китая. По его данным, судно "Кайчжэн" было построено на верфях в портовом городе Даляне на северо-востоке КНР и имеет новейшее оборудование, позволяющее танкеру осуществлять плавание в беспилотном режиме. Судно успешно прошло испытания в условиях, максимально приближенных к реальным, в том числе в открытом море.

Танкер относится к грузовым перевозчикам шестого поколения и стало 97-м по счету супертанкером, построенным дочерним подразделением CSIC — Даляньской судостроительной компанией.

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