Новости Спорт

Все видео этой рубрики
22 июня 201922:18

Сборная Нигерии победила Бурунди на Кубке Африки

фото EPA

В Египте на стадионе "Александрия" завершился матч первого тура группового этапа Кубка африканских наций-2019 между сборными Нигерии и Бурунди. Нигерийские футболисты добились победы с минимальным счетом – 1:0.

Единственный гол в этой встрече забил форвард "суперорлов" Одион Игало. Он отличился на 77-й минуте матча с передачи защитника команды Ола Эйна.

Нигерийская сборная, набрав 3 очка, возглавила турнирную таблицу группы В, в которой помимо Бурунди выступают команды Гвинеи и Мадагаскара.

Сейчас

20:47

Украинские военные ранили девочку

20:28

Американская сторона подтвердила, что Бутиной скостили срок

19:39

МВД Грузии: на обидчиков журналистов "России 24" завели дело

19:17

Бутина выйдет на десять дней раньше

18:27

На берегу реки в Москве нашли мертвого младенца

18:03

Трамп заявил, что США все еще подумывают о войне с Ираном

17:49

Сбиты кресты и памятники: на удмуртском кладбище осквернили 40 могил

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Россияне завоевали девять золотых медалей в первый день Европейских игр

Россияне завоевали девять золотых медалей в первый день Европейских игр

1 час назад
МВД Грузии: на обидчиков журналистов "России 24" завели дело

МВД Грузии: на обидчиков журналистов "России 24" завели дело

2 часа назад
Американская сторона подтвердила, что Бутиной скостили срок

Американская сторона подтвердила, что Бутиной скостили срок

1 час назад
США поделились "планом процветания" Палестины

США поделились "планом процветания" Палестины

1 час назад
Украинские военные ранили девочку

Украинские военные ранили девочку

1 час назад
Трамп готов стать лучшим другом Ирану

Трамп готов стать лучшим другом Ирану

23 минуты назад
МИД РФ объяснил, как Штаты врут о ядерном оружии

МИД РФ объяснил, как Штаты врут о ядерном оружии

4 часа назад
Минтранс сообщил о приостановке полетов грузинских авиакомпаний в Россию

Минтранс сообщил о приостановке полетов грузинских авиакомпаний в Россию

4 часа назад
На Марсе нашли возможные признаки жизни

На Марсе нашли возможные признаки жизни

1 час назад
В Иране казнен американский шпион

В Иране казнен американский шпион

5 часов назад
ДТП в Болгарии: пострадали дети

ДТП в Болгарии: пострадали дети

43 минуты назад
В Питере пес спас новорожденную малышку

В Питере пес спас новорожденную малышку

18 минут назад
Нужна помощь: Кристину Гребенюк спасет хирургическая реконструкция черепа

Нужна помощь: Кристину Гребенюк спасет хирургическая реконструкция черепа

20.06.2019 08:35
Летние балетные сезоны: классика нон-стоп в самом центре столицы

Летние балетные сезоны: классика нон-стоп в самом центре столицы

19.06.2019 19:30
Помогите Сашеньке с пороком сердца

Помогите Сашеньке с пороком сердца

19.06.2019 18:55
Российские фехтовальщики стали первыми в медальном зачете чемпионата Европы

Российские фехтовальщики стали первыми в медальном зачете чемпионата Европы

48 минут назад
В Екатеринбурге потушен пожар площадью 2 200 квадратов

В Екатеринбурге потушен пожар площадью 2 200 квадратов

2 часа назад
Первый в мире "умный" супертанкер передан заказчику

Первый в мире "умный" супертанкер передан заказчику

2 часа назад
"Привет, Андрей!": Алибасов расцеловал Малахова и поинтересовался, кто он

"Привет, Андрей!": Алибасов расцеловал Малахова и поинтересовался, кто он

2 часа назад
Россиянам – на 20% дороже: в грузинских кафе ввели ценз национальности

Россиянам – на 20% дороже: в грузинских кафе ввели ценз национальности

2 часа назад
В Кривом Роге в прохожего метнули наступательную гранату

В Кривом Роге в прохожего метнули наступательную гранату

2 часа назад
Самбистка Бондарева завоевала золото Европейских игр в Минске

Самбистка Бондарева завоевала золото Европейских игр в Минске

3 часа назад
Джонсон высказался за "креативную двусмысленность" в переговорах с ЕС

Джонсон высказался за "креативную двусмысленность" в переговорах с ЕС

3 часа назад
Контр-адмирал Дедичен стала первой женщиной в военном комитете НАТО

Контр-адмирал Дедичен стала первой женщиной в военном комитете НАТО

3 часа назад
Машков рассказал о попытках "совместить актера с куклой"

Машков рассказал о попытках "совместить актера с куклой"

3 часа назад
На берегу реки в Москве нашли мертвого младенца

На берегу реки в Москве нашли мертвого младенца

3 часа назад
Сбиты кресты и памятники: на удмуртском кладбище осквернили 40 могил

Сбиты кресты и памятники: на удмуртском кладбище осквернили 40 могил

3 часа назад
Дзюдоистка Долгова завоевала серебро Европейских игр

Дзюдоистка Долгова завоевала серебро Европейских игр

4 часа назад
После разговора с президентом девочка решила поступать в Пансион Минобороны

После разговора с президентом девочка решила поступать в Пансион Минобороны

4 часа назад
Массовая драка около военкомата в Татарстане попала на видео

Массовая драка около военкомата в Татарстане попала на видео

4 часа назад
Швеция объявила Дениса Лисова в международный розыск

Швеция объявила Дениса Лисова в международный розыск

4 часа назад
Владелец "Колобка" извинился за падение детей с аттракциона

Владелец "Колобка" извинился за падение детей с аттракциона

4 часа назад
Мик Джаггер вернулся на сцену после операции на сердце

Мик Джаггер вернулся на сцену после операции на сердце

5 часов назад
Под Великим Новгородом подняты останки более трехсот жертв нацистов

Под Великим Новгородом подняты останки более трехсот жертв нацистов

6 часов назад
Валуев перенес две операции на мозге

Валуев перенес две операции на мозге

7 часов назад
Лимаренко рассказал о традициях и свободе

Лимаренко рассказал о традициях и свободе

7 часов назад
CМИ публикуют видео с российским боевым самолетом около испанского авианосца

CМИ публикуют видео с российским боевым самолетом около испанского авианосца

7 часов назад
Потенциал к насилию: Маас предупредил об опасности правых

Потенциал к насилию: Маас предупредил об опасности правых

8 часов назад
Шахрин счастлив, что он и в 60 на коне

Шахрин счастлив, что он и в 60 на коне

8 часов назад
Рассекречены уникальные материалы о штурме Брестской крепости

Рассекречены уникальные материалы о штурме Брестской крепости

8 часов назад
Путин возложил венок к Могиле Неизвестного солдата

Путин возложил венок к Могиле Неизвестного солдата

9 часов назад
Путин призвал не сажать людей ради "галок" и быть к ним ближе

Путин призвал не сажать людей ради "галок" и быть к ним ближе

11 часов назад
На выставку редчайших ретро-автомобилей - как на пожар

На выставку редчайших ретро-автомобилей - как на пожар

21.06.2019 19:24