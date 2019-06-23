На Крайнем Севере отключают отопление и готовятся к зиме

На Крайнем Севере уже начали подготовку к зиме. На это у местных коммунальщиков есть всего несколько недель. Лето там короткое, и каждый день буквально на вес золота. Нужно успеть выполнить плановые ремонты на объектах ЖКХ и завезти топливо в самые отдаленные пункты.

Погода в этом году северян теплом не радует. Впервые в истории Дудинки главная городская котельная завершила отопительный сезон 19 июня. Для сравнения: в соседнем Норильске с таким же климатом отопление в жилых домах, несмотря на снегопад и метель, выключили почти неделей ранее.

Сегодня в машинном зале непривычно тихо, из девяти котлов работают всего два. Их мощности достаточно, чтобы в квартирах дудинцев круглосуточно была горячая вода. Остальное оборудование проходит подготовку к зиме. Полная остановка котельной запланирована на последнюю декаду июля.

"Предусмотрено выполнение капитального ремонта трех паровых и трех водогрейных котлов, текущего ремонта шести водогрейных котлов. Также предусмотрены большие объемы по ремонту теплоизоляции всех четырех водоводов насосной станции Самсонкино", — говорит директор предприятия тепловых энергосетей Дудинки Алексей Усов.

Лето на Крайнем Севере очень короткое, каждый день — на вес золота. Только в Дудинке к зиме предстоит подготовить 129 жилых домов и километры магистральных сетей. В целом по Таймыру ревизию оборудования проведут на 13 котельных и 22 дизельных электростанциях.

С горячими батареями проведет короткое арктическое лето лишь таймырский поселок Диксон. Среднесуточная температура воздуха здесь +8. Потому и котельная работает без остановок круглый год. Главное — своевременно завезти топливо. Первое речное судно с углем прибудет в арктический порт по Енисею в начале августа; раньше не позволит ледовая обстановка. В числе труднодоступных — поселок Хантайское Озеро, а также Волочанка.

"Это самый сложный поселок для нашего муниципального образования, все надо сделать в течение двух недель. Потом вода падает, и тогда уже завезти все будет сложно. Надеемся успеем, воды много было", — говорит заместитель главы Дудинки Янина Квасова.

В рамках северного завоза в поселки Таймыра планируют поставить 44 тысячи тонн угля и 18 тысяч тонн горюче-смазочных материалов. На эти цели потратят 786 миллионов рублей. Львиную долю компенсирует краевой бюджет.

Год от года объемы завоза практически не меняются, чего не скажешь о стоимости. Этой весной поставщик каменного угля резко увеличил отпускную цену на топливо. Чтобы не допустить срыва северного завоза, таймырские власти сегодня ведут переговоры. Ситуация прояснится к концу июня.