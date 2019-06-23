Сборная России одержала девятую победу в волейбольной Лиге наций

Мужская сборная России по волейболу добилась девятой победы в Лиге наций по волейболу, четвертый этап которой проходит в бразильской Куябе. В матче 11 тура российские волейболисты обыграли соперников из команды Болгарии.

Встреча между соперниками завершилась со счетом 3:0 (25:20, 25:20, 25:21) в пользу России. Благодаря этому успеху россияне набрали 26 очков и переместились на третью строчку турнирной таблицы соревнования. Впереди россиян только иранские (30 баллов) и бразильские волейболисты (27).

Именно Бразилия, являющаяся хозяйкой этапа в Лиге наций, и станет следующим соперником сборной России. Встреча состоится в ночь на 24 июня.