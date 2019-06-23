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Беспорядки в Тбилиси 31 минута назад
Москалькова призвала обеспечить права россиян в Грузии
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова призывает свою грузинскую коллегу Нино Ломджария содействовать в обеспечении прав и свобод россиян на территории Грузии. События последних дней в Тбилиси, по словам российского омбудсмена, вызывают чрезвычайную озабоченность.
Российская делегация прибыла на Генеральную сессию Межпарламентской ассамблеи православия по приглашению грузинской стороны, напомнила Москалькова, однако вместо культурного диалога права всех членов делегации во главе с депутатом Сергеем Гавриловым оказались нарушены, их жизнь оказалась под угрозой и им пришлось срочно покинуть Грузию.
Также подверглась нападению съемочная группа телеканала "Россия 24", а тысячи российских туристов были вынуждены прервать отпуск для экстренного возвращения домой, отметила омбудсмен. Такие нарушения прав человека, передает РИА Новости, Москалькова назвала недопустимыми в обществе, намеренном уважать и защищать общечеловеческие ценности в соответствии со Всемирной декларацией прав человека.
Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила в интервью Euronews: российские туристы должны иметь возможность приезжать в Грузию, так как обожают эту страну. А дело политиков и властей — "найти решение проблемы, которая стала причиной произошедшего".
При этом Зурабишвили пояснила: под решением проблемы она подразумевает объединение грузинских территорий, передает "Интерфакс". И это, по ее словам, не должно никоим образом влиять на туристов и население и "сказываться на мирной обстановке, которая, несмотря ни на что, сложилась в Грузии".
До этого Зурабишвили назвала Россию "врагом и оккупантом", заявив, что Москва якобы заинтересована в общественном расколе страны. Премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал ее слова непрофессиональными, предположив, что Зурабишвили "просто еще не вошла в курс дела или сознательно искажает ситуацию".
Накануне Минтранс РФ сообщил, что с 8 июля будут приостановлены полеты самолетов грузинских авиакомпаний в Россию. Днем ранее президент России Владимир Путин своим указом запретил авиакомпаниям воздушные перевозки россиян в Грузию — также с 8 июля. Это вынужденная мера, предпринятая ради безопасности граждан РФ после начавшихся в Грузии акций протеста. Туроператорам и туристическим агентам на время действия запрета не рекомендуется продавать путевки в Грузию.
В четверг, 20 июня, участники акции протеста в центре Тбилиси выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Радикалы на некоторое время захватили здание парламента, где находились российские представители, а вечером пытались вновь штурмовать парламент. Спецназ разогнал митинг, но в пятницу протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.
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