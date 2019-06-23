Как выбрать качественный алкоголь с помощью смартфона?

В Роспотребнадзоре (РПН) рассказали, как выбрать качественный алкоголь. Первым делом специалисты РПН советуют покупать алкоголь только в магазинах, имеющих лицензию, избегая покупок с рук или в ларьках. Избегайте покупок и через интернет — продажа алкоголя через Сеть запрещена, а под видом "подарочных наборов" вам могут продать фальсификат. Следите, чтобы на продукцию обязательно выдали кассовый чек.

Немаловажным фактором при выборе должна стать цена. Бутылка водки в рознице должна стоить не менее 205 рублей за стандартные пол-литра. Коньяк дешевле 371 рубля за тот же объем также должен насторожить. Следите, чтобы название алкогольной продукции на акцизной марке должно совпадать с названием на этикетке.

Любителям новых технологий поможет в выборе бесплатное приложение для смартфона "Антиконтрафакт-алко", с помощью которого можно проверить легальность каждой конкретной бутылки.

И последнее традиционное напоминание — алкоголь противопоказан детям, беременным женщинам и тем, кто страдает хроническими заболеваниями центральной нервной системы, почек и печени.